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«Россия 25» одержала первую победу над сборной Беларуси в рамках «Тура сборной»

«Россия 25» одержала первую победу над сборной Беларуси в рамках «Тура сборной»
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Сегодня, 8 мая, в Минске состоялся матч «Тура сборной», в котором национальная команда Беларуси встречалась со сборной «Россия 25». Победу во встрече одержала национальная команда «Россия 25» со счётом 3:1.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 3
Россия 25
0:1 Плотников (Воробьёв, Саморуков) – 07:28 (5x5)     0:2 Леонтьев (Хайруллин, Григоренко) – 21:24 (5x5)     1:2 Скоренов (Бокун, Сапего) – 44:34 (5x5)     1:3 Плотников (Соркин, Воробьёв) – 46:44    

На восьмой минуте первого периода Сергей Плотников с передач Ивана Воробьёва и Дмитрия Саморукова открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Владислав Леонтьев с передач Марата Хайруллина и Михаила Григоренко удвоил преимущество «России 25».

На пятой минуте третьего периода Александр Скоренов забил первый гол сборной Беларуси в матче. На седьмой минуте периода Сергей Плотников сделал счёт 3:1.

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга трижды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 — в Тольятти.

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