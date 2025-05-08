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«Россия 25» одержала первую победу над сборной Беларуси в рамках «Тура сборной»

Сегодня, 8 мая, в Минске состоялся матч «Тура сборной», в котором национальная команда Беларуси встречалась со сборной «Россия 25». Победу во встрече одержала национальная команда «Россия 25» со счётом 3:1.

На восьмой минуте первого периода Сергей Плотников с передач Ивана Воробьёва и Дмитрия Саморукова открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Владислав Леонтьев с передач Марата Хайруллина и Михаила Григоренко удвоил преимущество «России 25».

На пятой минуте третьего периода Александр Скоренов забил первый гол сборной Беларуси в матче. На седьмой минуте периода Сергей Плотников сделал счёт 3:1.

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга трижды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 — в Тольятти.