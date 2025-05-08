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Маклин Селебрини: сыграть с Кросби за сборную Канады — это нереально

Маклин Селебрини: сыграть с Кросби за сборную Канады — это нереально
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Первый номер драфта-2024 НХЛ нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался об игре за сборную Канады на чемпионате мира вместе с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Каждый раз, когда у меня появляется шанс сыграть за сборную Канады, мне трудно отказать. Это мечта, ставшая явью. Сидни Кросби был моим кумиром в детстве, и получить возможность сыграть с ним — это нереально», — приводит слова Селебрини пресс-служба НХЛ.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 9 по 25 мая. В этом году мировое первенство примут шведский Стокгольм и датский Хернинг. Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.

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