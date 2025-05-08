Овечкин вошёл в первую тройку лучших нападающих в истории НХЛ по версии THW

Журналист Мэтью Затор в статье на сайте The Hockey Writers представил четыре тройки лучших нападающих Национальной хоккейной лиги за всю историю. В список вошёл российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, заняв место в первом звене.
Лучшие нападающие НХЛ за всю историю по версии The Hockey Writers:
Александр Овечкин — Уэйн Гретцки — Горди Хоу;
Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр;
Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси;
Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.
6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории — он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).