«Самое сложное время для побед». Уилсон — о выступлении «Вашингтона» в Кубке Стэнли
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался об игре столичного клуба в Кубке Стэнли и серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (0-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я думаю, что первый матч [с «Каролиной»] просто не был похож на нашу игру. Даже с самого начала, когда мы лидировали, это было совсем не похоже на наш хоккей.
Во второй встрече основное внимание будет уделено нашему темпу игры. Это второй раунд плей-офф. Оставшиеся команды — лучшие в лиге. Они играют в действительно хороший хоккей. Мы должны быть на таком же высоком уровне. Сейчас самое сложное время для побед», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.
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