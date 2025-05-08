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Натан Маккиннон сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2025

Натан Маккиннон сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2025
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Пресс-служба сборной Канады объявила, что к национальной команде для участия в чемпионате мира — 2025 присоединятся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, форвард «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн и вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон.

Отметим, что «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли проиграл «Даллас Старз» со счётом 3-4 в серии. «Сент-Луис Блюз» уступил в седьмом матче плей-офф НХЛ «Виннипег Джетс».

Напомним, чемпионат мира — 2025 пройдёт с 9 по 25 мая. В этом году мировое первенство примут шведский Стокгольм и датский Хернинг. Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.

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