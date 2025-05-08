Сушинский: расстался бы с Ливо после такого плей-офф, вижу менеджерскую ошибку

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об игре хоккеистов «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ, упомянув нападающего уфимского клуба Джоша Ливо.

«Тут я вижу менеджерскую ошибку. Нельзя подписывать хоккеиста перед началом плей-офф. Всегда говорил, что плей-офф показывает суть игрока. Вы видели, что творил товарищ Ян в розыгрыше Кубка Гагарина. Он такой классной игры не показывал в регулярном чемпионате. С Яном после плей-офф можно смело подписывать ещё контракт. А вот по поводу Ливо я бы уже задумался. Для меня как менеджера это бы произвело большое впечатление. Я бы, наверное, расстался с таким игроком, потому регулярный чемпионат — это не главное, главное — плей-офф.

Вот посмотрите, как в плей-офф сыграли Ремпала, Уилсон — с этими хоккеистами я бы, наверное, не расстался. Вот в чём и разница качественных игроков. Жалко, что мы не увидели Тодда, который травмировался. Было бы очень интересно посмотреть за ним в плей-офф. Очередная ставка опять на иностранных игроков. И в «Динамо» точно так же получилось, лидеры иностранные. Но тот Уилл доказывал, что в плей-офф может качественно играть, бился до конца», — приводит слова Сушинского LiveSport.