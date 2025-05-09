Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг высказался о победе «России 25» над сборной Беларуси после трёх поражений

Роман Ротенберг высказался о победе «России 25» над сборной Беларуси после трёх поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался по итогам победного матча со сборной Беларуси (3:1), который прошёл в Минске 8 мая.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 3
Россия 25
0:1 Плотников (Воробьёв, Саморуков) – 07:28 (5x5)     0:2 Леонтьев (Хайруллин, Григоренко) – 21:24 (5x5)     1:2 Скоренов (Бокун, Сапего) – 44:34 (5x5)     1:3 Плотников (Соркин, Воробьёв) – 46:44    

«Победой в Минске мы завершили Тур сборной. В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат, и хочу поблагодарить всех ребят, которые ради наших многочисленных болельщиков выложились на 100%.

Символично, что эта победа стала юбилейной, 20-й для меня на посту главного тренера сборной. Мы проводили много матчей с очень сильной сборной Беларуси, росли и развивались вместе с ней. На этот Тур собрали новую команду, многие ребята впервые сыграли за сборную – лишь малая часть из них всего полгода назад участвовала и побеждала в Кубке Первого канала. Мы дважды подряд выиграли этот турнир, дважды завоевали Кубок Победы, забросили почти 100 шайб, но самое важное для меня лично – что в каждом российском городе, куда мы приезжали, были аншлаги и невероятная атмосфера на трибунах.

Спасибо всем игрокам, которые после окончания клубного сезона не жалели себя, огромная благодарность всем болельщикам сборной! Вперёд, Россия!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Матч в Минске 8 мая стал четвёртым в майской серии игр между «Россией 25» и сборной Беларуси. В трёх предыдущих победы одерживали белорусские хоккеисты (4:2, 8:7 OT, 3:1).

Материалы по теме
«Россия 25» одержала первую победу над сборной Беларуси в рамках «Тура сборной»

Видео: 5 главных прорывов года в российском хоккее

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android