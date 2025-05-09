Роман Ротенберг высказался о победе «России 25» над сборной Беларуси после трёх поражений

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался по итогам победного матча со сборной Беларуси (3:1), который прошёл в Минске 8 мая.

«Победой в Минске мы завершили Тур сборной. В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат, и хочу поблагодарить всех ребят, которые ради наших многочисленных болельщиков выложились на 100%.

Символично, что эта победа стала юбилейной, 20-й для меня на посту главного тренера сборной. Мы проводили много матчей с очень сильной сборной Беларуси, росли и развивались вместе с ней. На этот Тур собрали новую команду, многие ребята впервые сыграли за сборную – лишь малая часть из них всего полгода назад участвовала и побеждала в Кубке Первого канала. Мы дважды подряд выиграли этот турнир, дважды завоевали Кубок Победы, забросили почти 100 шайб, но самое важное для меня лично – что в каждом российском городе, куда мы приезжали, были аншлаги и невероятная атмосфера на трибунах.

Спасибо всем игрокам, которые после окончания клубного сезона не жалели себя, огромная благодарность всем болельщикам сборной! Вперёд, Россия!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Матч в Минске 8 мая стал четвёртым в майской серии игр между «Россией 25» и сборной Беларуси. В трёх предыдущих победы одерживали белорусские хоккеисты (4:2, 8:7 OT, 3:1).

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