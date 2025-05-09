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Александр Овечкин покорил достижение Павла Дацюка в Кубке Стэнли среди россиян

Александр Овечкин покорил достижение Павла Дацюка в Кубке Стэнли среди россиян
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В эти минуты Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором серии, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, который проводит свой 158-й матч в карьере в Кубке Стэнли. Овечкин обогнал экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (157) по этому показателю и вышел на чистое четвёртое место…

Среди российских хоккеистов лидером по числу матчей в плей-офф НХЛ остаётся бывший нападающий Сергей Фёдоров — он провёл 183 игры. Второе место занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин со 177 матчами. Замыкает тройку лучших экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на его счету 164 встречи в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.

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