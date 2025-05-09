Александр Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в истории Кубка Стэнли

В эти минуты Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором серии, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече свой 158-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. По этому показателю Овечкин обошёл Павла Дацюка, Бобби Нистрома и Горди Хоу и сравнялся с Джо Нуиндайком и делит с ним 83-е место.

Рекорд по количеству матчей в Кубке Стэнли принадлежит Крису Челиосу, на счету которого 266 матчей.