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Александр Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в истории Кубка Стэнли

Александр Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в истории Кубка Стэнли
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В эти минуты Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором серии, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16     2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече свой 158-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. По этому показателю Овечкин обошёл Павла Дацюка, Бобби Нистрома и Горди Хоу и сравнялся с Джо Нуиндайком и делит с ним 83-е место.

Рекорд по количеству матчей в Кубке Стэнли принадлежит Крису Челиосу, на счету которого 266 матчей.

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