Главный тренер хоккейной сборной «Россия 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг опубликовал в своём телеграм-канале поздравление с Днём Победы. 80 лет назад победой Советской Армии завершилась Великая Отечественная война, которая стала одним из сложнейших испытаний в истории нашей страны.

«С Днём Победы!

Сегодня вся страна вспоминает подвиг тех, кто сражался за нашу свободу. 80 лет назад закончилась война, которая унесла миллионы жизней, перевернула судьбы, но не сломила дух народа. Советские солдаты, рабочие в тылу, врачи в госпиталях — каждый внёс свой вклад в Победу. И мы обязаны помнить об этом.

У нашей сборной есть традиция: где бы мы ни были, перед Днём Победы возлагаем цветы к памятникам солдатам. В этом году вместе с белорусскими коллегами почтили память героев у мемориала в Минске.

Мы не имеем права забывать, каким трудом досталась эта победа. И наша задача не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной. Растить детей, работать честно, защищать правду о войне.

Особые слова благодарности — тем, кто сохраняет память: музеям, поисковым отрядам, учителям, которые рассказывают детям о блокадном хлебе и Сталинградской битве. И, конечно, ветеранам. Спасибо за ваши мужество и силу. Вы прошли через нечеловеческие испытания, чтобы мы могли жить в мире.

Помним. Гордимся», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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