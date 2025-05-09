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Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз, результат матча 9 мая 2025, счет 3:1, 1/4 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» победил «Каролину» во втором матче и сравнял счёт в серии Кубка Стэнли
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В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и сравняли счёт в серии — 1-1 (1:2 OT, 3:1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16     2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp)     3:1 Уилсон (Протас) – 59:00    

39-летний российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин очков в этом матче не набрал, на его счету три броска в створ. Заброшенными шайбами за «Кэпиталз» отметились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон в большинстве и Том Уилсон в пустые ворота, результативный пас у белорусского форварда Алексея Протаса. Гол «Каролины» в активе Шейна Гостисбера (в большинстве).

Третья игра между «Кэпиталз» и «Харрикейнз» пройдёт в Роли (США, штат Северная Каролина) в ночь с 10 на 11 мая мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Плей-офф НХЛ. Календарь
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