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Строум повторил достижение Овечкина в плей-офф семилетней давности в «Вашингтоне»

Строум повторил достижение Овечкина в плей-офф семилетней давности в «Вашингтоне»
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В эти минуты Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором серии, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16     2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp)     3:1 Уилсон (Протас) – 59:00    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий Дилан Строум отметился результативной передачей.

Дилан Строум (2+8=10 очков в 7 матчах) сравнялся с Александром Овечкиным (7 матчей в 2018 и 2010 годах) по скорости набора 10 очков в плей-офф среди действующих игроков «Вашингтона».

Всего лишь пятеро игроков в истории франшизы достигали этой отметки быстрее: Дино Сиссарелли (5 матчей в 1990), Майк Гартнер (6 матчей в 1986), Бенгт-Оке Густафссон (6 матчей в 1988), Майк Ридли (6 матчей в 1992) и Михаэль Пивонка (6 матчей в 1988).

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