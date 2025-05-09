Строум повторил достижение Овечкина в плей-офф семилетней давности в «Вашингтоне»

В эти минуты Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором серии, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий Дилан Строум отметился результативной передачей.

Дилан Строум (2+8=10 очков в 7 матчах) сравнялся с Александром Овечкиным (7 матчей в 2018 и 2010 годах) по скорости набора 10 очков в плей-офф среди действующих игроков «Вашингтона».

Всего лишь пятеро игроков в истории франшизы достигали этой отметки быстрее: Дино Сиссарелли (5 матчей в 1990), Майк Гартнер (6 матчей в 1986), Бенгт-Оке Густафссон (6 матчей в 1988), Майк Ридли (6 матчей в 1992) и Михаэль Пивонка (6 матчей в 1988).