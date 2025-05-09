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Макмайкл сравнялся с Овечкиным по голам в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

Макмайкл сравнялся с Овечкиным по голам в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ
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Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл сравнялся с россиянином Александром Овечкиным по голам в нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Макмайкл забил гол во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:1), который стал для него четвёртым в нынешнем сезоне. По этому показателю он сравнялся с Овечкиным, у которого также на счету четыре гола.

Во втором матче с «Каролиной» Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» сравнял счёт в серии с «Каролиной» — 1-1. Следующий матч между командами состоится 11 мая в Роли на стадионе «Леново Центр», начало – 01:00 мск.

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