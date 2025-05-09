Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Подколзин опередил Александра Овечкина по очкам в розыгрыше Кубка Стэнли

Василий Подколзин опередил Александра Овечкина по очкам в розыгрыше Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин набрал пятое и шестое очко в текущем плей-офф НХЛ. Форвард оформил гол и результативный пас во втором периоде второго матча серии 1/4 финала с «Вегас Голден Найтс», которая проходит в эти минуты в Парадайсе (США, штат Невада), теперь на его счету одна заброшенная шайба и пять передач.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp)     1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31     1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18     1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17     2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10     2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52     3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp)    

Благодаря этому Подколзин опередил в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (5 очков, 4+1) и вошёл в топ-5 среди российских игроков. Больше очков только у завершивших выступление после первого раунда Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд», 9 очков, 5+4) и Павла Бучневича («Сент-Луис Блюз», 8 очков, 3+5).

Также по шесть очков в активе Андрея Свечникова («Каролина Харрикейнз», 5+1) и Андрея Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз», 3+3, завершил выступление).

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
Материалы по теме
Видео
Гол Подколзина и 3 ассиста Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Видео: Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android