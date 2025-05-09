Василий Подколзин опередил Александра Овечкина по очкам в розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин набрал пятое и шестое очко в текущем плей-офф НХЛ. Форвард оформил гол и результативный пас во втором периоде второго матча серии 1/4 финала с «Вегас Голден Найтс», которая проходит в эти минуты в Парадайсе (США, штат Невада), теперь на его счету одна заброшенная шайба и пять передач.

Благодаря этому Подколзин опередил в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (5 очков, 4+1) и вошёл в топ-5 среди российских игроков. Больше очков только у завершивших выступление после первого раунда Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд», 9 очков, 5+4) и Павла Бучневича («Сент-Луис Блюз», 8 очков, 3+5).

Также по шесть очков в активе Андрея Свечникова («Каролина Харрикейнз», 5+1) и Андрея Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз», 3+3, завершил выступление).

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