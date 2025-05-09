«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» и увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ

Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились Джейк Уолман, Дарнелл Нурс, Эвандер Кейн, Леон Драйзайтль и российский нападающий Василий Подколзин, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Вегас» отличились Виктор Олофссон (дубль), Вильям Карлссон и Алекс Пьетранджело.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 11 мая.