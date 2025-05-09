«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» и увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ
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Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp) 1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31 1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18 1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17 2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10 2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52 3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp) 4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58 4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20
В составе победителей голами отметились Джейк Уолман, Дарнелл Нурс, Эвандер Кейн, Леон Драйзайтль и российский нападающий Василий Подколзин, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Вегас» отличились Виктор Олофссон (дубль), Вильям Карлссон и Алекс Пьетранджело.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 11 мая.
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