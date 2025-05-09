Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2025 на 9 мая

9 мая в Дании возьмёт старт чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся первые матчи группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня турнира.

Расписание матчей ЧМ-2025 по хоккею 9 мая (время — московское):

17:20. Группа A. Австрия — Финляндия;

17:20. Группа B. Швейцария — Чехия;

21:20. Группа B. Дания — США;

21:20. Группа A. Швеция — Словакия.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Материалы по теме Официально Сборная США опубликовала окончательный состав на ЧМ-2025

Видео: Яркие победы сборной России по хоккею