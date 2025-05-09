«Он наш лидер». Александр Овечкин — об игре форварда «Вашингтона» Тома Уилсона
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высоко оценил игру нападающего Тома Уилсона во второй встрече серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».
«Очевидно, Уилсон задал тон. Он наш лидер и играет умно. Том забил важный гол, в плей-офф нужно играть именно так», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, во второй встрече с «ураганами» в серии Уилсон забил гол и отдал результативную передачу.
В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и сравняли счёт в серии — 1-1 (1:2 OT, 3:1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16 2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp) 2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp) 3:1 Уилсон (Протас) – 59:00
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