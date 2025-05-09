Главный тренер «Каролины»: нужно отдать должное «Вашингтону», они играли намного лучше

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение во втором матче серии Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз».

«Мы не были великолепны, это точно. Нужно должны отдать должное «Вашингтону», они играли намного лучше. Мы знали, что это будет нелегко. Несмотря на это, наши хоккеисты всё ещё были в игре», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и сравняли счёт в серии — 1-1 (1:2 OT, 3:1).