«Вашингтон» сравнял счёт в серии КС, «МЮ» разгромом вышел в финал ЛЕ. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» с 39-летним российским капитаном Александром Овечкиным обыграл «Каролину Харрикейнз» во втором матче и сравнял счёт в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» из Бильбао в ответной игре полуфинала Лиги Европы и вышел в финал, РПЛ в честь Дня Победы примет участие в акции «Бессмертный полк» в 28-м туре. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».