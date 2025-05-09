«Вашингтон» сравнял счёт в серии КС, «МЮ» разгромом вышел в финал ЛЕ. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» с 39-летним российским капитаном Александром Овечкиным обыграл «Каролину Харрикейнз» во втором матче и сравнял счёт в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» из Бильбао в ответной игре полуфинала Лиги Европы и вышел в финал, РПЛ в честь Дня Победы примет участие в акции «Бессмертный полк» в 28-м туре. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» победил «Каролину» во втором матче и сравнял счёт в серии Кубка Стэнли.
- «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» из Бильбао и вышел в финал Лиги Европы.
- Российская Премьер-Лига проведёт акцию в честь Дня Победы.
- Овечкин вошёл в первую тройку лучших нападающих в истории НХЛ по версии THW.
- «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» и увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ.
- «Тоттенхэм» в гостях победил «Будё-Глимт» с Хайкиным и вышел в финал Лиги Европы.
- «Челси» победил «Юргорден» и вышел в финал Лиги конференций.
- «Бетис» вышел в финал ЛК, сыграв вничью с «Фиорентиной», у Антони гол и результативный пас.
- Шесть клубов из АПЛ примут участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.
- «Россия 25» одержала первую победу над сборной Беларуси в рамках «Тура сборной».
- «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» без Карри и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.
- Определились все полуфиналисты чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии