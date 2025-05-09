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«Мутузили, мутузили». Экс-хоккеист системы СКА рассказал о диком нападении на него

«Мутузили, мутузили». Экс-хоккеист системы СКА рассказал о диком нападении на него
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Бывший хоккеист системы СКА Василий Малышев рассказал о нападении, которое на него совершили 6 мая.

«Человек, который должен был мне денег, написал: «Приходи, я тебе отдам деньги, решим этот вопрос». Я прихожу, вижу компанию людей. Собственно, примерно понимаю, чем это всё закончится. Он говорит: «Пойдём на улицу, поговорим».

Мы все выходим. Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: «Чё ты лыбишься?» Обозвал меня как-то. Я ему сказал: «Рот закрой свой», — и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову», — сказал Малышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную историю дикого инцидента читайте в нашем интервью с Малышевым:
«Выстрелили из сигнальной ракетницы в голову». На экс-хоккеиста совершили нападение
Видео
«Выстрелили из сигнальной ракетницы в голову». На экс-хоккеиста совершили нападение
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