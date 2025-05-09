Швейцария — Чехия: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию

9 мая в Дании возьмёт старт чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся первые матчи группового этапа турнира. В 17:20 на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоится игра между национальными командами Швейцарии и Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажет канал «Матч! Игра».

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.