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Карлсон установил рекорд «Вашингтона» по победным голам среди защитников в Кубке Стэнли

Карлсон установил рекорд «Вашингтона» по победным голам среди защитников в Кубке Стэнли
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметился победным голом во втором матче серии Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16     2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp)     3:1 Уилсон (Протас) – 59:00    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Карлсон записал на свой счёт 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и установил новый рекорд столичного клуба, обойдя Скотта Стивенса.

В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и сравняли счёт в серии — 1-1 (1:2 OT, 3:1).

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