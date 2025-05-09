Карлсон установил рекорд «Вашингтона» по победным голам среди защитников в Кубке Стэнли

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметился победным голом во втором матче серии Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Карлсон записал на свой счёт 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и установил новый рекорд столичного клуба, обойдя Скотта Стивенса.

В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и сравняли счёт в серии — 1-1 (1:2 OT, 3:1).