Подколзин стал лидером сезона КС по ассистам среди россиян, опередив Капризова и Кучерова

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отметился пятой результативной передачей в текущем сезоне Кубка Стэнли. Во второй игре серии 1/4 финала с «Вегас Голден Найтс» (5:4 OT, 2-0 в серии) Подколзин оформил «гол+пас», теперь на его счету шесть очков (1+5).

Благодаря этому Василий разделил текущее лидерство по результативным передачам среди россиян в Кубке Стэнли — 2025 с Павлом Бучневичем («Сент-Луис Блюз», 8 очков, 3+5), который уже завершил выступление в этом сезоне. При этом Подколзин опередил Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), у которых осталось по четыре передачи — для Кирилла и Никиты сезон-2024/2025 также закончен.

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