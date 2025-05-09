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Подколзин стал лидером сезона КС по ассистам среди россиян, опередив Капризова и Кучерова

Подколзин стал лидером сезона КС по ассистам среди россиян, опередив Капризова и Кучерова
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отметился пятой результативной передачей в текущем сезоне Кубка Стэнли. Во второй игре серии 1/4 финала с «Вегас Голден Найтс» (5:4 OT, 2-0 в серии) Подколзин оформил «гол+пас», теперь на его счету шесть очков (1+5).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp)     1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31     1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18     1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17     2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10     2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52     3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp)     4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20    

Благодаря этому Василий разделил текущее лидерство по результативным передачам среди россиян в Кубке Стэнли — 2025 с Павлом Бучневичем («Сент-Луис Блюз», 8 очков, 3+5), который уже завершил выступление в этом сезоне. При этом Подколзин опередил Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), у которых осталось по четыре передачи — для Кирилла и Никиты сезон-2024/2025 также закончен.

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