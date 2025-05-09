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«Скорее всего, буду делать пересадку кожи». Экс-хоккеист — о своих травмах после нападения

«Скорее всего, буду делать пересадку кожи». Экс-хоккеист — о своих травмах после нападения
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Бывший хоккеист системы СКА Василий Малышев рассказал о своих травмах после нападения.

— Какие травмы вы получили?
— У меня сильные ожоги. Скорее всего, буду делать пересадку кожи. Травмы головы, сотрясение — какой степени, не знаю. Ожоги на голове. И дырка была от пули. Но врачи сказали, что она сама сможет затянуться, поэтому зашивать нет смысла.

Страшно подумать о том, что было бы, если бы этот зажигательный патрон попал на пару сантиметров ниже, то есть в висок. Скорее всего, я бы даже скорую не дождался. Или если бы, скажем, попал в глаза или лицо, то я мог остаться на всю жизнь инвалидом… — сказал Малышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную историю дикого инцидента читайте в нашем интервью с Малышевым:
«Выстрелили из сигнальной ракетницы в голову». На экс-хоккеиста совершили нападение
Видео
«Выстрелили из сигнальной ракетницы в голову». На экс-хоккеиста совершили нападение
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