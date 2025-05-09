Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Думал, что прям там помру на этом столе». Малышев — о своём состоянии после нападения

«Думал, что прям там помру на этом столе». Малышев — о своём состоянии после нападения
Комментарии

Бывший хоккеист системы СКА Василий Малышев рассказал о своём состоянии после нападения.

— А как в целом сейчас ваше самочувствие?
— Мы, спортсмены, привыкли терпеть. Поэтому терпимо. Но на самом деле болит… рука, например, болит настолько, что я такой боли ещё никогда не испытывал. Особенно когда мне перевязку позавчера делали — очень больно было. Я думал, что прям там помру на этом столе… Голова болит, в ней пищит что-то периодически. Но врачи говорят, что это нормально, просто нужно соблюдать постельный режим, и всё наладится. Надеюсь на это, — сказал Малышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную историю дикого инцидента читайте в нашем интервью с Малышевым:
«Выстрелили из сигнальной ракетницы в голову». На экс-хоккеиста совершили нападение
Видео
«Выстрелили из сигнальной ракетницы в голову». На экс-хоккеиста совершили нападение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android