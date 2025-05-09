«Думал, что прям там помру на этом столе». Малышев — о своём состоянии после нападения

Бывший хоккеист системы СКА Василий Малышев рассказал о своём состоянии после нападения.

— А как в целом сейчас ваше самочувствие?

— Мы, спортсмены, привыкли терпеть. Поэтому терпимо. Но на самом деле болит… рука, например, болит настолько, что я такой боли ещё никогда не испытывал. Особенно когда мне перевязку позавчера делали — очень больно было. Я думал, что прям там помру на этом столе… Голова болит, в ней пищит что-то периодически. Но врачи говорят, что это нормально, просто нужно соблюдать постельный режим, и всё наладится. Надеюсь на это, — сказал Малышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.