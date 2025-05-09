Павел Дедунов: найти замену ушедшим игрокам — по силам СКА

Нападающий СКА Павел Дедунов высказался об ушедших игроках из стана санкт-петербургского клуба.

— В СКА уже будут серьёзные перемены в составе, поскольку ушли такие важные игроки прошлого сезона, как Евгений Кузнецов, Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Захар Бардаков. Как команда будет перестраиваться без них?

— Те ребята, которые ушли, сделали свой выбор. Они хотят попробовать свои силы в НХЛ. Хочется пожелать им удачи, чтобы всё сложилось хорошо там. Это очень серьёзный вызов для каждого из них. А для нас это тоже хороший вызов. Мы не сможем добиться успеха, выиграть Кубок Гагарина, если будем смотреть назад. Нам надо двигаться вперёд. У нас в составе будут другие ребята, с которыми мы будем идти дальше. В клубе позитивный настрой на следующий сезон. Думаю, тренерский штаб и менеджмент СКА сделают определённые выводы и найдут кого взять на рынке, чтобы усилить команду. Найти замену ушедшим игрокам — это по силам клубу, — приводят слова Дедунова «Известия».