Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк вспомнил напутственные слова героев ВОВ перед ЧМ-1975 в Мюнхене

Третьяк вспомнил напутственные слова героев ВОВ перед ЧМ-1975 в Мюнхене
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил россиян с 80‑летием Победы в Великой Отечественной войне и вспомнил победу на чемпионате мира 1975 года в Мюнхене.

«Хотел бы поздравить всех с нашим священным праздником Победы. Мы всегда помним наших героев тыла и войны. Мы, спортсмены, всегда брали пример с наших воинов и ветеранов.

Вспоминаю 75‑й год, когда чемпионат мира по хоккею проходил в Германии, в Мюнхене. Перед выездом нас привезли в музей советской армии. Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в логово фашизма — Мюнхен, где зарождался фашизм, и что мы должны обязательно победить. Наша сборная выиграла все матчи и приехала в музей сделать совместное фото возле знамени Победы.

Ещё раз хочу поздравить всех с нашим священным праздником. С Победой!» — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Материалы по теме
Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днём Победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android