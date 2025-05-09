Третьяк вспомнил напутственные слова героев ВОВ перед ЧМ-1975 в Мюнхене

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил россиян с 80‑летием Победы в Великой Отечественной войне и вспомнил победу на чемпионате мира 1975 года в Мюнхене.

«Хотел бы поздравить всех с нашим священным праздником Победы. Мы всегда помним наших героев тыла и войны. Мы, спортсмены, всегда брали пример с наших воинов и ветеранов.

Вспоминаю 75‑й год, когда чемпионат мира по хоккею проходил в Германии, в Мюнхене. Перед выездом нас привезли в музей советской армии. Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в логово фашизма — Мюнхен, где зарождался фашизм, и что мы должны обязательно победить. Наша сборная выиграла все матчи и приехала в музей сделать совместное фото возле знамени Победы.

Ещё раз хочу поздравить всех с нашим священным праздником. С Победой!» — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».