Трёхкратный обладатель КГ: «Динамо» хватило на первые два периода серии с «Трактором»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался об игре московского «Динамо» в серии Кубка Гагарина с «Трактором» (1-4).
— Что скажете о родном московском «Динамо»?
— По большому счёту «Динамо» хватило на первые два периода серии. Потом, к сожалению, многое ушло. Никакого сравнения с игрой бело-голубых против СКА и Казани.
— В чём причины? Психология?
— Надо находиться внутри команды, чтобы не быть голословным. Внешне было видно, что в «Динамо» многое зависело от легионеров — и травма Комтуа выбила команду из игрового рисунка.
— В чём феномен «Трактора»?
— В очень качественном составе, в игровой атмосфере, уверенности в своих силах. Это бросается в глаза. Такое впечатление, что «Трактор» настолько уверен в своих возможностях, что готов давать соперникам любую фору. Психологически Челябинск где-то подавил соперника, играл с запасом. Перед полуфиналом у меня была надежда, что «Динамо» поборется как минимум на равных. Увы, не получилось, — цитирует Якубова Russia-Hockey.
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