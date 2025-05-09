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Трёхкратный обладатель КГ: «Динамо» хватило на первые два периода серии с «Трактором»

Трёхкратный обладатель КГ: «Динамо» хватило на первые два периода серии с «Трактором»
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался об игре московского «Динамо» в серии Кубка Гагарина с «Трактором» (1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

— Что скажете о родном московском «Динамо»?
— По большому счёту «Динамо» хватило на первые два периода серии. Потом, к сожалению, многое ушло. Никакого сравнения с игрой бело-голубых против СКА и Казани.

— В чём причины? Психология?
— Надо находиться внутри команды, чтобы не быть голословным. Внешне было видно, что в «Динамо» многое зависело от легионеров — и травма Комтуа выбила команду из игрового рисунка.

— В чём феномен «Трактора»?
— В очень качественном составе, в игровой атмосфере, уверенности в своих силах. Это бросается в глаза. Такое впечатление, что «Трактор» настолько уверен в своих возможностях, что готов давать соперникам любую фору. Психологически Челябинск где-то подавил соперника, играл с запасом. Перед полуфиналом у меня была надежда, что «Динамо» поборется как минимум на равных. Увы, не получилось, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

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