Макдэвид: 2-0 в серии ничего не значит, если «Эдмонтон» не будет готов к домашним играм
Поделиться
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о ходе серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-0).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp) 1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31 1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18 1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17 2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10 2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52 3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp) 4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58 4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20
«Преимущество 2-0 в серии ничего не значит, если мы не будем готовы к домашним играм. Действительно, в Вегасе были два хороших матча, но это ничего не значит, если мы не будем готовы к третьей игре», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 9 мая, завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2025
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
11:10
-
10:47
-
10:21
-
10:03
-
09:45
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:21
-
08:20
-
08:05
-
06:55
-
04:57
-
04:45
-
04:38
-
04:20
-
03:37
-
02:22
-
02:21
- 8 мая 2025
-
23:48
-
23:27
-
23:10
-
22:53
-
22:47
-
22:30
-
22:13
-
21:55
-
21:32