Макдэвид: 2-0 в серии ничего не значит, если «Эдмонтон» не будет готов к домашним играм

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о ходе серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-0).

«Преимущество 2-0 в серии ничего не значит, если мы не будем готовы к домашним играм. Действительно, в Вегасе были два хороших матча, но это ничего не значит, если мы не будем готовы к третьей игре», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, 9 мая, завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.