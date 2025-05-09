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«Тяжело праздновать такую победу». Драйзайтль — об игре «Эдмонтона» и «Вегаса» в КС

«Тяжело праздновать такую победу». Драйзайтль — об игре «Эдмонтона» и «Вегаса» в КС
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал победный матч в серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 2-0).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp)     1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31     1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18     1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17     2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10     2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52     3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp)     4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58     4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20    

«Тяжело праздновать такую победу, но мы справимся. Сегодня они были лучше и давили. Нам нужно вернуться домой, получить поддержку своих болельщиков. Дома будет шумно и напряжённо, будет лучше», — приводит слова Драйзайтля журналист Джейсон Грегор на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 9 мая, завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

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