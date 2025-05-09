«Тяжело праздновать такую победу». Драйзайтль — об игре «Эдмонтона» и «Вегаса» в КС

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал победный матч в серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 2-0).

«Тяжело праздновать такую победу, но мы справимся. Сегодня они были лучше и давили. Нам нужно вернуться домой, получить поддержку своих болельщиков. Дома будет шумно и напряжённо, будет лучше», — приводит слова Драйзайтля журналист Джейсон Грегор на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 9 мая, завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.