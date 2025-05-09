«Эдмонтон» обновил рекорд НХЛ по числу волевых побед подряд в плей-офф

9 мая завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии — 2-0 в пользу канадского клуба.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Эдмонтон» обновил рекорд НХЛ по числу волевых побед подряд в одном розыгрыше плей-офф, доведя их число до шести. «Ойлерз» обыграли «Вегас» во втором матче серии, уступая 0:1 после первого периода. В первом матче серии «Эдмонтон» также добился волевой победы (4:2 после 0:2 на 10-й минуте). В серии с «Лос-Анджелесом» (4-2) канадский клуб одержал все победы, уступая в счёте по ходу матчей.
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