Дедунов: ребята, которые поехали из СКА в НХЛ, отличаются работоспособностью и упёртостью

Нападающий СКА Павел Дедунов высказался о хоккеистах, которые перешли из санкт-петербургского клуба в команды НХЛ.

— Видели первые матчи Демидова за «Монреаль Канадиенс» в проигранной серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз»?

— В любом случае молодец, что рискнул и поехал в «Монреаль». В целом неплохо выглядел в серии с «Вашингтоном» для молодого парня, который только прибыл в команду. Теперь ему предстоит ещё адаптация в коллективе перед следующим сезоном. Ему всё равно понадобится время, чтобы на постоянной основе показывать свой лучший хоккей в НХЛ. Но Иван — очень талантливый хоккеист и настоящий работяга. Поэтому я верю в его успех.

В целом все ребята, которые сейчас поехали из СКА в НХЛ, отличаются работоспособностью и упёртостью: и Демидов, и Никишин, и Грицюк, и Бардаков. Даже если у кого-то из них поначалу будет что-то не получаться, всё равно за счёт своего желания и трудолюбия они добьются успеха. Я в этом уверен, — приводят слова Дедунова «Известия».