Карпухин — об игре «России 25»: все наши недоработки выливаются в такой результат

Защитник СКА и сборной «Россия 25» Илья Карпухин высказался об игре национальной команды со сборной Беларуси в рамках «Тура сборной».

– В этом году в турне добавился новый город – Тольятти. Расскажи, как тебе здесь атмосфера и организация?

– Атмосфера просто потрясающая! Тольятти – хоккейный город. Могу сказать, что с позиции гостей здесь очень сложно играть. Люди в Тольятти очень круто болеют! Сейчас я сыграл здесь за команду хозяев, и теперь могу заверить, что болельщики здесь оказывают мощную поддержку. Нам оказали очень тёплый приём. В первом матче команды показали классное ледовое шоу. Мне кажется, это было интересно с точки зрения болельщиков. К сожалению, во втором матче не всё получилось. А с точки зрения в двух играх всё сложилось не совсем так, как нам того бы хотелось. Тем не менее болельщикам спасибо за поддержку!

– Получается, вы в этом турне в третий раз подряд проиграли белорусам (разговор с Карпухиным состоялся после матча в Тольятти 6 мая). Есть ли какая-то общая причина у этих поражений?

– Думаю, здесь нет какой-то одной причины. Всегда в таких случаях работает определённый комплекс факторов. Все наши недоработки выливаются в такой результат. Если бы у этих результатов была одна причина, мы бы давно её устранили. А тут в силу вступают такие детали и тонкости, за которыми сложно уследить. Думаю, в этом всё и заключается, — заявил Карпухин.