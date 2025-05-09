Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карпухин — об игре «России 25»: все наши недоработки выливаются в такой результат

Карпухин — об игре «России 25»: все наши недоработки выливаются в такой результат
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник СКА и сборной «Россия 25» Илья Карпухин высказался об игре национальной команды со сборной Беларуси в рамках «Тура сборной».

– В этом году в турне добавился новый город – Тольятти. Расскажи, как тебе здесь атмосфера и организация?
– Атмосфера просто потрясающая! Тольятти – хоккейный город. Могу сказать, что с позиции гостей здесь очень сложно играть. Люди в Тольятти очень круто болеют! Сейчас я сыграл здесь за команду хозяев, и теперь могу заверить, что болельщики здесь оказывают мощную поддержку. Нам оказали очень тёплый приём. В первом матче команды показали классное ледовое шоу. Мне кажется, это было интересно с точки зрения болельщиков. К сожалению, во втором матче не всё получилось. А с точки зрения в двух играх всё сложилось не совсем так, как нам того бы хотелось. Тем не менее болельщикам спасибо за поддержку!

– Получается, вы в этом турне в третий раз подряд проиграли белорусам (разговор с Карпухиным состоялся после матча в Тольятти 6 мая). Есть ли какая-то общая причина у этих поражений?
– Думаю, здесь нет какой-то одной причины. Всегда в таких случаях работает определённый комплекс факторов. Все наши недоработки выливаются в такой результат. Если бы у этих результатов была одна причина, мы бы давно её устранили. А тут в силу вступают такие детали и тонкости, за которыми сложно уследить. Думаю, в этом всё и заключается, — заявил Карпухин.

Материалы по теме
«Россия 25» всё-таки обыграла Беларусь. Помогли переезд в Минск и дубль Плотникова
«Россия 25» всё-таки обыграла Беларусь. Помогли переезд в Минск и дубль Плотникова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android