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Ротенберг: если Беларусь будет так развиваться, они ещё обыграют Канаду, готов поспорить

Ротенберг: если Беларусь будет так развиваться, они ещё обыграют Канаду, готов поспорить
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о развития хоккея в Республике Беларусь.

«Если хоккей Беларуси будет так развиваться, сборная ещё обыграет Канаду. Запомните мои слова. Могу поспорить с кем угодно», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга трижды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 — в Тольятти. В последнем матче «Тура сборной» «Россия 25» победила команду Беларуси со счётом 3:1.

Ранее Роман Ротенберг высказался об итогах победного матча со сборной Беларуси, который прошёл в Минске 8 мая.

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