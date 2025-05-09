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«Добавить в серии ему будет сложно». Воробьёв — об игре Овечкина против «Каролины»

«Добавить в серии ему будет сложно». Воробьёв — об игре Овечкина против «Каролины»
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Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил, почему у российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пока не получается результативная игра в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1-1).

«Каролина» — очень мощная команда, и Александру приходится непросто — закрывают его очень хорошо, непросто ему приходится. Добавить ему по игре в серии будет сложно — нужно реализовывать те полумоменты, что у него есть. Вряд ли ему в чём-то удастся добавить. «Каролину» точно не перебегаешь, надо переигрывать, использовать свои моменты», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

В двух играх с «Каролиной» 39-летний россиянин пока не набрал ни одного очка.

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