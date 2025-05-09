Вратарь Серебряков: замены по ходу матча в СКА я переносил тяжеловато

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о своём отношении к заменам во время матчей в период игры за СКА.

— Почему у вас не получилось в СКА?

— Даже не знаю. Я много думал об этом, но сказать особо нечего.

— То, что в СКА на вратарей оказывается огромное давление, их постоянно дёргают во время матчей — большая проблема?

— Ну, всё зависит от конкретного вратаря. Я, например, люблю побороться вне зависимости от счёта, от хода игры. И замены по ходу матча переносил тяжеловато, потому что я очень переживаю, когда так происходит, не очень это люблю.

— А единственная такая замена в «Авангарде» была оправданной?

— Да, однозначно. Бывают плохие дни, мы не роботы. Матч против «Торпедо» в конце регулярки получился для меня странным. Может, к тому времени ментально подсел, — приводит слова Серебрякова сайт КХЛ.