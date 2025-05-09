«У этой команды много характера». Салливан — об игроках «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о характере команды, заявив, что уже переговорил с игроками клуба.

«За последние три дня я поговорил с каждым игроком «Рейнджерс». Думаю, что в раздевалке присутствует достаточно лидеров. У этой команды много характера.

За эти годы я проникся огромным уважением к таланту «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности познакомиться с этими ребятами поближе, а также поработать с ними как на льду, так и за его пределами, чтобы попытаться стать самой конкурентоспособной командой», — приводит слова Салливана ESPN.

Майк Салливан был назначен главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» 2 мая.