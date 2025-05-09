Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У этой команды много характера». Салливан — об игроках «Рейнджерс»

«У этой команды много характера». Салливан — об игроках «Рейнджерс»
Комментарии

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о характере команды, заявив, что уже переговорил с игроками клуба.

«За последние три дня я поговорил с каждым игроком «Рейнджерс». Думаю, что в раздевалке присутствует достаточно лидеров. У этой команды много характера.

За эти годы я проникся огромным уважением к таланту «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности познакомиться с этими ребятами поближе, а также поработать с ними как на льду, так и за его пределами, чтобы попытаться стать самой конкурентоспособной командой», — приводит слова Салливана ESPN.

Майк Салливан был назначен главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» 2 мая.

Материалы по теме
Официально
Майк Салливан назначен главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android