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Фетисов: победы «Вашингтона» в плей-офф НХЛ сейчас важнее голов Овечкина

Фетисов: победы «Вашингтона» в плей-офф НХЛ сейчас важнее голов Овечкина
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в плей-офф НХЛ в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-1).

«Самое главное — победы команды, это важнее, чем если бы он забивал в каждой игре. Думаю, свои голы он забьёт тогда, когда будет необходимо. Соперник непростой, предсказывалось, что это будет долгая серия. Перед первой игрой мы с ним пообщались. Понятно, что в каждой игре забивать невозможно, тем более к нему такое особое отношение, у него другой статус. Но я верю, что свои голы он ещё забьёт», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В двух играх с «Каролиной» 39-летний россиянин пока не набрал ни одного очка.

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