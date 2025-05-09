Обладатель Кубка Стэнли: не надо зацикливаться на том, что тебя в НХЛ или СКА сватают

Форвард минского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков высказался о давлении от белорусской прессы на местных игроков клуба.

— Белорусская пресса очень внимательно следит за каждым действием хоккеистов «Динамо». Прочувствовали на себе это давление?

— На себе не очень прочувствовал. В Минске много внимания обращают на местных ребят, пытаются их раскрутить. Это работа журналистов, в республике одна команда КХЛ. Да я особо повода не давал, старался стабильно выступать.

— Молодым ребятам Пинчуку, Морозу было тяжело?

— Наверное, непросто. Молодые ребята, а тут такое давление. Но это не первый год так. Думаю, у них уже выработался иммунитет. Иногда видишь, что чересчур много в голове мыслей, в каких-то матчах человек может дать слабину, и тебе приходится ставить его на место: «Виталий, Вадик, успокойтесь. Делайте своё дело – голы и передачи придут». Не надо зацикливаться на том, что тебя в НХЛ или СКА сватают. Не надо это читать, — приводит слова Волкова «ВсеПроСпорт».