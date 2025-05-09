Бывший нападающий СКА: Локомотив» сейчас – это бронепоезд
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Бывший нападающий СКА Кирилл Сафронов высказался об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
«Игры [с «Салаватом Юлаевым»] были упорные, не сказал бы, что «Локомотив» выигрывал легко. Все ребята играли от ножа, но «Локомотив» сейчас – это бронепоезд. Они весь сезон прошли ровно, также ровно идут в плей-офф. У них хороший состав во всех линиях, плюс Радулов, как его сейчас называют, «быстрый дедушка». Молодые тоже великолепные игроки, Егор Сурин, которому 18 лет, но он с Радуловым показывает просто очень зрелую и крутую игру», — приводит слова Сафронова «Советский спорт».
Напомним, в финале «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первая игра состоится 13 мая.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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