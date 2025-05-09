Бывший нападающий СКА: Локомотив» сейчас – это бронепоезд

Бывший нападающий СКА Кирилл Сафронов высказался об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Игры [с «Салаватом Юлаевым»] были упорные, не сказал бы, что «Локомотив» выигрывал легко. Все ребята играли от ножа, но «Локомотив» сейчас – это бронепоезд. Они весь сезон прошли ровно, также ровно идут в плей-офф. У них хороший состав во всех линиях, плюс Радулов, как его сейчас называют, «быстрый дедушка». Молодые тоже великолепные игроки, Егор Сурин, которому 18 лет, но он с Радуловым показывает просто очень зрелую и крутую игру», — приводит слова Сафронова «Советский спорт».

Напомним, в финале «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первая игра состоится 13 мая.