Сделает ли «Торонто» счёт 3-0 в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»?

В ночь на 10 мая в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» пройдёт третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча начнётся в 2:00 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Торонто».

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Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Флорида» одолела «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-1. «Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли был сильнее «Оттавы Сенаторз» (4-2).

«Пантерз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 98 очков по итогам 82 встреч. «Торонто» занял второе место в таблице Востока, набрав 108 очков.