Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о победе над «Каролиной» во втором матче серии
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу «столичных» во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:1, 1-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16 2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp) 2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp) 3:1 Уилсон (Протас) – 59:00
«Эта игра была намного лучше первой, без сомнений. Я думаю, что нам всё ещё нужно выйти на новый уровень, особенно в выездных матчах. Мы внесли некоторые коррективы, и наша игра даёт ощущение, что мы на пути к этому. Парни чувствуют это, мы становимся немного увереннее», – приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Следующий матч серии между командами состоится в ночь на 11 мая в Роли (США) и начнётся в 1:00 по московскому времени.
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