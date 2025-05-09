Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о победе над «Каролиной» во втором матче серии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу «столичных» во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:1, 1-1).

«Эта игра была намного лучше первой, без сомнений. Я думаю, что нам всё ещё нужно выйти на новый уровень, особенно в выездных матчах. Мы внесли некоторые коррективы, и наша игра даёт ощущение, что мы на пути к этому. Парни чувствуют это, мы становимся немного увереннее», – приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Следующий матч серии между командами состоится в ночь на 11 мая в Роли (США) и начнётся в 1:00 по московскому времени.