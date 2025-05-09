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Никита Серебряков: вариант с «Авангардом» был давно, но боялись спугнуть

Никита Серебряков: вариант с «Авангардом» был давно, но боялись спугнуть
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков ответил на вопрос, стал ли для него неожиданностью его обмен в омский клуб из СКА.

— Обмен в «Авангард» стал неожиданностью?
— Я знал, что мой агент работает над ситуацией. Роман Ротенберг позвонил и всё рассказал, попрощались с ним. Потом агент рассказал, что вариант с «Авангардом» был давно, но боялись спугнуть, поэтому не говорили мне. Так что обмен стал сюрпризом.

— Тяжело было обретать себя в «Авангарде»?
— Не было времени оценивать своё состояние. Нужно было много и упорно работать, чтобы вместе с командой подниматься наверх.

— Чувствуете, что в Омске стали любимцем публики?
— Я благодарен болельщикам за поддержку и веру! Мы все будем трудиться, чтобы радовать их. После перехода я переживал, потому что здесь здорово играл Павел Хомченко, а тут прихожу я, и давно без практики. Но болельщики приняли меня сразу, и дальше всё было отлично, — приводит слова Серебрякова сайт КХЛ.

Напомним, 29-летний голкипер был обменян из санкт-петербургского СКА в «Авангард» 21 ноября 2024 года.

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