Никита Серебряков: вариант с «Авангардом» был давно, но боялись спугнуть

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков ответил на вопрос, стал ли для него неожиданностью его обмен в омский клуб из СКА.

— Обмен в «Авангард» стал неожиданностью?

— Я знал, что мой агент работает над ситуацией. Роман Ротенберг позвонил и всё рассказал, попрощались с ним. Потом агент рассказал, что вариант с «Авангардом» был давно, но боялись спугнуть, поэтому не говорили мне. Так что обмен стал сюрпризом.

— Тяжело было обретать себя в «Авангарде»?

— Не было времени оценивать своё состояние. Нужно было много и упорно работать, чтобы вместе с командой подниматься наверх.

— Чувствуете, что в Омске стали любимцем публики?

— Я благодарен болельщикам за поддержку и веру! Мы все будем трудиться, чтобы радовать их. После перехода я переживал, потому что здесь здорово играл Павел Хомченко, а тут прихожу я, и давно без практики. Но болельщики приняли меня сразу, и дальше всё было отлично, — приводит слова Серебрякова сайт КХЛ.

Напомним, 29-летний голкипер был обменян из санкт-петербургского СКА в «Авангард» 21 ноября 2024 года.