Вратарь «Эдмонтона» Пикар стал автором уникального достижения в НХЛ

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэлвин Пикар во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 2-0) стал автором уникального для НХЛ достижения как в плей-офф, так и в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает Opta.

Пикар — первый голкипер в истории лиги, который вышел в стартовом составе в шести играх подряд и одержал шесть побед, несмотря на то что в каждом из матчей его команда уступала в счёте. Отметим, что в прошедшей встрече голкипер совершил 28 сейвов.

Следующий матч серии между командами состоится в ночь на 11 мая Эдмонтоне (Канада) и начнётся в 4:00 мск.