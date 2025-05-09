Вратарь «Эдмонтона» Пикар стал автором уникального достижения в НХЛ
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэлвин Пикар во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ, 2-0) стал автором уникального для НХЛ достижения как в плей-офф, так и в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает Opta.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Олофссон (Стоун, Айкел) – 08:42 (pp) 1:1 Уолман (Подколзин, Арвидссон) – 31:31 1:2 Подколзин (Арвидссон, Клингберг) – 35:18 1:3 Нурс (Ньюджент-Хопкинс) – 37:17 2:3 Карлссон (Айкел, Пьетранджело) – 38:10 2:4 Кейн (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 41:52 3:4 Олофссон (Айкел, Стоун) – 44:32 (pp) 4:4 Пьетранджело (Ханифин, Олофссон) – 51:58 4:5 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 75:20
Пикар — первый голкипер в истории лиги, который вышел в стартовом составе в шести играх подряд и одержал шесть побед, несмотря на то что в каждом из матчей его команда уступала в счёте. Отметим, что в прошедшей встрече голкипер совершил 28 сейвов.
Следующий матч серии между командами состоится в ночь на 11 мая Эдмонтоне (Канада) и начнётся в 4:00 мск.
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