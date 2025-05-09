Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Том Уилсон: «Вашингтон» был недостаточно хорош в первом матче, и мы понимали это

Том Уилсон: «Вашингтон» был недостаточно хорош в первом матче, и мы понимали это
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил победу своей команды во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:1, 1-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл – 22:16     2:0 Карлсон (Уилсон, Строум) – 41:54 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 49:26 (pp)     3:1 Уилсон (Протас) – 59:00    

«Мы были недостаточно хороши в первом матче. Мы понимали это. Команда думала об этом последние пару дней. Чувство не самое приятное, когда ты недоволен своим выступлением после возвращения домой. Как команда мы можем требовать друг от друга большего. Но знать, что твой одноклубник будет рядом и выложится по полной, — это очень круто», — приводит слова Уилсона ESPN.

Следующий матч серии между командами состоится в ночь на 11 мая в Роли (США) и начнётся в 1:00 мск.

Материалы по теме
«Вашингтон» в деле! Сравняли счёт в серии плей-офф, победный гол гениально начертил Уилсон
Видео
«Вашингтон» в деле! Сравняли счёт в серии плей-офф, победный гол гениально начертил Уилсон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android