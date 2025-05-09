Том Уилсон: «Вашингтон» был недостаточно хорош в первом матче, и мы понимали это

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил победу своей команды во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:1, 1-1).

«Мы были недостаточно хороши в первом матче. Мы понимали это. Команда думала об этом последние пару дней. Чувство не самое приятное, когда ты недоволен своим выступлением после возвращения домой. Как команда мы можем требовать друг от друга большего. Но знать, что твой одноклубник будет рядом и выложится по полной, — это очень круто», — приводит слова Уилсона ESPN.

Следующий матч серии между командами состоится в ночь на 11 мая в Роли (США) и начнётся в 1:00 мск.