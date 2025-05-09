Тамбиев заявил, что намерен применить опыт работы на чемпионате мира в «Адмирале»

Главный тренер «Адмирала», член тренерского штаба сборной Казахстана Леонид Тамбиев заявил, что намерен применить наработки при подготовке к чемпионату мира 2025 года и во время него в тренировочном процессе дальневосточной команды.

«Я с нетерпением ждал прибытия в Данию. Ещё перед товарищеским матчем со словенцами я смотрел раскатку этой сборной, там тоже много есть интересных вещей. Информации я почерпнул достаточно, было полезно и поучительно. Что-то обязательно из этого в подготовку «Адмирала» мы привнесём.

Стоит учитывать правила Международной федерации хоккея, которые немного другие, чем правила Континентальной хоккейной лиги. По-другому строится оборона, система игры в откат, в позиционной обороне, в атаке, в неравных составах. Материала я соберу много, это всё надо будет проанализировать. Раньше для меня чемпионат мира — это были лишь игры и статистика, а сейчас можно посмотреть на тренировочный процесс подготовки команд», — приводит слова Тамбиева ТАСС.

Напомним, о том, что 54-летний специалист вошёл в тренерский штаб сборной Казахстана стала известно в середине апреля. Казахстанская команда сыграет в группе В с командами США, Швейцарии, Норвегии, Венгрии, Германии, Дании и Чехии. Чемпионат мира по хоккею — 2025 пройдёт в Стокгольме с 9 по 25 мая.