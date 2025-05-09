Крикунов оценил включение Овечкина в первую тройку лучших нападающих в истории НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил включение российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тройку лучших нападающих НХЛ за всю историю по версии The Hockey Writers.

«Я считаю, что это является для всех российских болельщиков важным и историческим событием. И он ведь заслуженно вошёл в этот престижный список. Потому что Саша является же не рядовым игроком и не зря побил рекорд лиги по заброшенным шайбам за всю историю», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Александр занял место в первом звене, туда же попали канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу. Остальные тройки выглядят так: Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр; Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси; Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.