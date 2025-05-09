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«Рад вернуться в НХЛ». Кенневилль — о назначении на пост главного тренера в «Анахайм»

«Рад вернуться в НХЛ». Кенневилль — о назначении на пост главного тренера в «Анахайм»
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Новый главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль прокомментировал подписание контракта с «утками».

«За почти четыре года я уделил время размышлениям, выслушал экспертов, узнал о реалиях насилия и травм и о том, как стать лучшим лидером. Надеюсь, что другие смогут извлечь урок из моего бездействия.

Я так рад вернуться в НХЛ, и «Дакс» — это команда, с которой я хотел бы перезапустить свою карьеру. Великолепный менеджмент, один из самых интересных костяков в НХЛ. Я польщён и глубоко благодарен за возможность вернуться к любимой игре и с нетерпением жду начала», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Напомним, в 2021 году Джоэль Кенневилль был снят с должности главного тренера «Флориды Пантерз» в связи со скандалом о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. В 2010 году, когда произошёл инцидент, Джоэль был главным тренером «Чикаго Блэкхоукс».

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