Овечкин, Малкин и Дацюк попали в сборную НХЛ первой четверти XXI века

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала вторую группу игроков, включённых в символическую сборную первой четверти XXI века. Во этой группе игроков оказались трое россиян: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») и Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»).

Всего по итогам результатов голосования болельщиков были определены семь лучших хоккеистов, которые дебютировали в лиге в период с 2000 по 2010 год. В этот список также вошли Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Патрик Кейн («Детройт») и Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»).

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году, в составе «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли и лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 897 шайб. Малкин выступает с 2006 года за «Питтсбург Пингвинз», вместе с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал за «Детройт Ред Уингз» и дважды выиграл Кубок Стэнли.