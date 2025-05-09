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Австрия — Финляндия, результат матча 9 мая 2025, счет 1:2, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Финляндии одержала победу над Австрией в первом матче ЧМ-2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали финские хоккеисты со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа A
09 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Финляндия
0:1 Пуйстола (Сало, Хямеэнахо) – 04:38     0:2 Пярссинен (Сеппяля, Песонен) – 07:06     1:2 Вольф (Унтервегер, Шнайдер) – 13:54    

На пятой минуте Патрик Пуйстола открыл счёт с передач Робина Сало и Ленни Хямеэнахо. На восьмой минуте Юусо Пярссинен с передач Микаэля Сеппяля и Харри Песонена удвоил преимущество финской сборной. На 14-й минуте Бернд Вольф с передач Клеменса Унтервегера и Петера Шнайдера сократил отставание своей команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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