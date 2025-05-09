Сборная Финляндии одержала победу над Австрией в первом матче ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали финские хоккеисты со счётом 2:1.

На пятой минуте Патрик Пуйстола открыл счёт с передач Робина Сало и Ленни Хямеэнахо. На восьмой минуте Юусо Пярссинен с передач Микаэля Сеппяля и Харри Песонена удвоил преимущество финской сборной. На 14-й минуте Бернд Вольф с передач Клеменса Унтервегера и Петера Шнайдера сократил отставание своей команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

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На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.